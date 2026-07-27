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Café-Concert : Syam Rose La Bellevilloise Paris

vendredi 31 juillet 2026 · La Bellevilloise · Paris

Café-Concert : Syam Rose La Bellevilloise Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Lieu
La Bellevilloise
Adresse
19-21 rue Boyer
Ville
75020 Paris
Département
Paris

Syam Rose évolue dans une pop hybride……à la croisée de la chanson française contemporaine, des musiques urbaines et de la folk aux sonorités world.Repérée pour sa fraîcheur et son groove multiculturel, elle développe un univers riche en émotions où se mêlent poésie intime et populaire aux rythmes envoûtants et galvanisants.

LE CÉLIBAT… DES HAUTS ET DES BAS… découvrez comment l’artiste, réalisatrice a mis en scène son “vertige de l’ascenseur émotionnel”…

Gratuit, réservation conseillée. Un supplément de 2€ par couvert sera demandé en soutien aux artistes.

Syam Rose en concert à la Bellevilloise le 31 juillet !
Le vendredi 31 juillet 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-31T23:00:00+02:00
fin : 2026-08-01T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-31T20:00:00+02:00_2026-07-31T22:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer  75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
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