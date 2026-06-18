Café-Conférence Deux artistes pionniers de l’art déco oubliés, André Saglio et Adolphe Boigegrain, natifs de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains
Café-Conférence Deux artistes pionniers de l’art déco oubliés, André Saglio et Adolphe Boigegrain, natifs de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains mardi 7 juillet 2026.
Bourbonne-les-Bains
Café-Conférence Deux artistes pionniers de l’art déco oubliés, André Saglio et Adolphe Boigegrain, natifs de Bourbonne-les-Bains.
Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Tout public
Au début du XXème siècle, Bourbonne-les-Bains a abrité plusieurs artistes d’envergure nationale.
Si René Xavier Prinet est bien représenté au musée de Bourbonne-les-Bains, son grand ami André Saglio a été plutôt oublié.
Pourtant c’est un des tout premiers contributeurs du style art déco et un grand décorateur de l’Opéra de Paris.
Adolphe Boigegrain, un autre décorateur de la même période et natif de Bourbonne-les-Bains sera aussi présent.
Entrée 4€ au Clocheton.
Résa OT. .
Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
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English :
L’événement Café-Conférence Deux artistes pionniers de l’art déco oubliés, André Saglio et Adolphe Boigegrain, natifs de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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