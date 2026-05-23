Café coup de cœur Maison Paris Nature Paris
Café coup de cœur Maison Paris Nature Paris samedi 20 juin 2026.
Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris.
Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Atelier-Discussion]
Livres, DVD, jeux… Venez partager les pépites de la bibliothèque autour d’un café avec l’équipe de la Maison Paris Nature. Adultes, à partir de 14 ans.
Le samedi 20 juin 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T11:00:00+02:00_2026-06-20T12:00:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv
Afficher la carte du lieu Maison Paris Nature et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Visite nocturne et musicale, Europa Expérience, 23 mai 2026
- Le vide grenier des ambitieux Marché Place des Fêtes Paris 23 mai 2026
- Visite de l’exposition (((INTERFERENCE_S)))) – Acte 6 – « Augures et Frémissements », Centre Wallonie Bruxelles/Paris, Paris 23 mai 2026
- « La classe, l’œuvre ! » – Cartels pirates au Musée national de la Marine, Musée de la marine, Paris 23 mai 2026
- Village Croix-Rouge : venez découvrir nos activités et vous former ! Parvis de la Gare Montparnasse Paris 23 mai 2026