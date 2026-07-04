Café coups de cœur Bibliothèque Georges Brassens Paris

Informations pratiques

Pour ce café coup de cœur de rentrée et à l’occasion de l’Automne de la science dans les bibliothèques de la Ville de Paris, venez partager vos lectures préférées : roman de science-fiction, BD, récit, essai ou biographie, explorons la science en littérature !

En septembre : la science dans tous ses états !

Le samedi 26 septembre 2026

de 11h00 à 12h30

gratuit

Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T11:00:00+02:00_2026-09-26T12:30:00+02:00

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr



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