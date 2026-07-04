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Café coups de cœur Bibliothèque Georges Brassens Paris

samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Georges Brassens · Paris

Café coups de cœur Bibliothèque Georges Brassens Paris

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Georges Brassens
Adresse
38 rue Gassendi
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30</p>

Pour ce café coup de cœur de rentrée et à l’occasion de l’Automne de la science dans les bibliothèques de la Ville de Paris, venez partager vos lectures préférées : roman de science-fiction, BD, récit, essai ou biographie, explorons la science en littérature !

En septembre : la science dans tous ses états !
Le samedi 26 septembre 2026
de 11h00 à 12h30
gratuit

Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T11:00:00+02:00_2026-09-26T12:30:00+02:00

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi  75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr


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