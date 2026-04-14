Café Coups de coeur, Bibliothèque Villejean, Rennes

Café Coups de coeur 25 avril et 23 mai Bibliothèque Villejean Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 32 http://bibliotheques.rennes.fr

On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de cœur de livres, films, ou musique.

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