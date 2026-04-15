Café Coups de coeur, Médiathèque Fabre, Toulouse
Café Coups de coeur, Médiathèque Fabre, Toulouse samedi 25 avril 2026.
Café Coups de coeur 25 avril – 20 juin, certains samedis Médiathèque Fabre Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00
Échangez et partagez en toute convivialité vos coups de cœur (ou vos coups de griffes) dans un club !
Que vous soyez curieux, amateurs ou spécialistes, quel que soit votre âge, il existe des clubs ouverts à tous et sans prérequis, dans une multitude de domaines (littératures, cinémas, Histoire, théâtre, musiques, jeux, récits de voyages…).
Samedi 25 avril 10h30-12h
Samedi 23 mai 10h30-12h
Samedi 20 juin 10h30-12h
Médiathèque Fabre 6 rue Saint-Jean 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
club de lecture
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