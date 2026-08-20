Café-débat : le numérique écoresponsable, Bibliobus – Arrêt Pouvourville, Toulouse
vendredi 9 octobre 2026 · Bibliobus - Arrêt Pouvourville · Toulouse
Informations pratiques
Café-débat : le numérique écoresponsable Vendredi 9 octobre, 16h00 Bibliobus – Arrêt Pouvourville Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T16:00:00+02:00 – 2026-10-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-09T16:00:00+02:00 – 2026-10-09T18:00:00+02:00
Vendredi 9 octobre 16h-18h
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Bibliobus Pouvourville (3 chemin des Clotasses)
À partir de 13 ans
Sur inscription au 05 62 27 63 71 ou à bibliotheque.nomade@mairie-toulouse.fr
Bibliobus – Arrêt Pouvourville 3 chemin des Clotasses Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.nomade@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 27 63 71 »}] [{« link »: « mailto:bibliotheque.nomade@mairie-toulouse.fr »}]
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