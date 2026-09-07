Café des Aidants – Saint-Dizier : Alzheimer on en parle ? (Participation de Me Labye-Libion neuropsychologue), Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier, Saint-Dizier
jeudi 5 novembre 2026 · Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier · Saint-Dizier
Informations pratiques
Café des Aidants – Saint-Dizier : Alzheimer on en parle ?
(Participation de Me Labye-Libion neuropsychologue) Jeudi 5 novembre, 13h30 Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier Haute-Marne
Entrée libre, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T13:30:00+01:00 – 2026-11-05T14:30:00+01:00
Fin : 2026-11-05T13:30:00+01:00 – 2026-11-05T14:30:00+01:00
Le Café des Aidants© de Saint-Dizier est un espace de parole et de soutien pour toutes les personnes qui accompagnent un proche en perte d’autonomie, malade ou en situation de handicap.
Un jeudi par mois, à 13h30, Line et Blandine vous accueillent dans un cadre convivial pour échanger autour d’un thème, partager vos expériences, poser vos questions, ou simplement souffler un peu.
Bar Au Petit Paris – 478 avenue de la République, 52100 Saint-Dizier
Accès libre, sans inscription
➡️ Ce jeudi, nous aborderons le thème :
« Alzheimer on en parle ?
(Participation de Me Labye-Libion neuropsychologue) »
Dans l’ombre du quotidien, vous développez des forces insoupçonnées. Cette séance vous invite à valoriser vos compétences, à prendre conscience de ce que vous apportez… et à en être fier.
Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est
Un temps d’écoute et de partage pour les aidants autour du thème : Alzheimer on en parle ? (Participation de Me Labye-Libion neuropsychologue) Aidants Répit
CPTS Saint-Dizier, Der et Blaise
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