Café des Aidants – Saint-Dizier : Une histoire d’aide, une histoire de famille, Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier, Saint-Dizier
jeudi 1 octobre 2026 · Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier · Saint-Dizier
Informations pratiques
Café des Aidants – Saint-Dizier : Une histoire d’aide, une histoire de famille Jeudi 1 octobre, 13h30 Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier Haute-Marne
Entrée libre, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T13:30:00+02:00 – 2026-10-01T14:30:00+02:00
Fin : 2026-10-01T13:30:00+02:00 – 2026-10-01T14:30:00+02:00
Le Café des Aidants© de Saint-Dizier est un espace de parole et de soutien pour toutes les personnes qui accompagnent un proche en perte d’autonomie, malade ou en situation de handicap.
Un jeudi par mois, à 13h30, Line et Blandine vous accueillent dans un cadre convivial pour échanger autour d’un thème, partager vos expériences, poser vos questions, ou simplement souffler un peu.
Bar Au Petit Paris – 478 avenue de la République, 52100 Saint-Dizier
Accès libre, sans inscription
➡️ Ce jeudi, nous aborderons le thème :
« Une histoire d’aide, une histoire de famille »
Dans l’ombre du quotidien, vous développez des forces insoupçonnées. Cette séance vous invite à valoriser vos compétences, à prendre conscience de ce que vous apportez… et à en être fier.
Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est
Un temps d’écoute et de partage pour les aidants autour du thème : Une histoire d’aide, une histoire de famille Aidants Répit
CPTS Saint-Dizier, Der et Blaise
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