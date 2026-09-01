Café des artistes La Cordo La Cordo, Cité de la Musique Romans-sur-Isère
mercredi 30 septembre 2026 · La Cordo, Cité de la Musique · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Café des artistes La Cordo
La Cordo, Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 18:00:00
fin : 2026-09-30 20:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Café des artistes: un temps d’échange animé par Melba pour développer votre réseau, s’informer sur les ressources du secteur musical et rencontrer d’autres artistes du territoire.
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La Cordo, Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
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English :
Artists’ Café: A networking session hosted by Melba to help you expand your network, learn about resources in the music industry, and meet other local artists.
L’événement Café des artistes La Cordo Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-13 par Valence Romans Tourisme
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