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AGENDA · Romans-sur-Isère

Café des artistes La Cordo La Cordo, Cité de la Musique Romans-sur-Isère

mercredi 30 septembre 2026 · La Cordo, Cité de la Musique · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
La Cordo, Cité de la Musique
Adresse
3 quai Sainte-Claire
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif

Romans-sur-Isère

Café des artistes La Cordo

La Cordo, Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 18:00:00
fin : 2026-09-30 20:00:00

Date(s) :
2026-09-30

Café des artistes: un temps d’échange animé par Melba pour développer votre réseau, s’informer sur les ressources du secteur musical et rencontrer d’autres artistes du territoire.
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La Cordo, Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40  accueilbilletterie@lacordo.com

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English :

Artists’ Café: A networking session hosted by Melba to help you expand your network, learn about resources in the music industry, and meet other local artists.

L’événement Café des artistes La Cordo Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-13 par Valence Romans Tourisme

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