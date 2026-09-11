Café des idées Cohabitation quels enjeux, quelles solutions ? Espace culturel du Pays de Nay Nay
vendredi 18 septembre 2026 · Espace culturel du Pays de Nay · Nay
Informations pratiques
Nay
Café des idées Cohabitation quels enjeux, quelles solutions ?
Espace culturel du Pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Tout public Sur inscription
Venez explorer la question de la cohabitation sous toutes ses facettes. Une première séance ce 18 septembre pour partager et décrypter les enjeux, une conférence le 15 octobre à 18h animée par Stephan Carbonnau autour de la cohabitation avec le sauvage sous le prisme des Pyrénées puis une dernière séance le vendredi 4 décembre pour mettre en commun les réflexions et éclaircir les réponses aux problématiques formulées.
Un cycle participatif pour mieux comprendre, échanger et construire ensemble des réponses aux défis de la cohabitation. .
Espace culturel du Pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr
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English : Café des idées Cohabitation quels enjeux, quelles solutions ?
L’événement Café des idées Cohabitation quels enjeux, quelles solutions ? Nay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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