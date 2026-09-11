Café des idées Cohabitation quels enjeux, quelles solutions ? Espace culturel du Pays de Nay Nay

Informations pratiques

Nay

Café des idées Cohabitation quels enjeux, quelles solutions ?

Espace culturel du Pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Tout public Sur inscription

Venez explorer la question de la cohabitation sous toutes ses facettes. Une première séance ce 18 septembre pour partager et décrypter les enjeux, une conférence le 15 octobre à 18h animée par Stephan Carbonnau autour de la cohabitation avec le sauvage sous le prisme des Pyrénées puis une dernière séance le vendredi 4 décembre pour mettre en commun les réflexions et éclaircir les réponses aux problématiques formulées.

Un cycle participatif pour mieux comprendre, échanger et construire ensemble des réponses aux défis de la cohabitation. .

Espace culturel du Pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

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English : Café des idées Cohabitation quels enjeux, quelles solutions ?

L’événement Café des idées Cohabitation quels enjeux, quelles solutions ? Nay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay