Café des langues Hall de la Mégisserie Saint-Junien
mardi 13 octobre 2026 · Hall de la Mégisserie · Saint-Junien
Informations pratiques
Saint-Junien
Café des langues
Hall de la Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 19:00:00
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-10-13
Envie de pratiquer une langue étrangère, de faire de nouvelles rencontres ou simplement de partager un moment convivial ? L’association VIALO vous invite à son Café des langues, un rendez-vous ouvert à tous, dans une ambiance chaleureuse et détendue. Que vous soyez débutant, passionné de langues ou simplement curieux, venez échanger, discuter et découvrir de nouvelles cultures au fil des conversations. Chacun peut participer à son rythme et dans la langue de son choix. Pour prolonger ce moment de partage, les participants qui le souhaitent peuvent apporter une douceur salée ou sucrée, proposée à la vente au profit de l’association. Un rendez-vous convivial placé sous le signe des échanges, des rencontres et de la bonne humeur ! .
Hall de la Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 14 76 vialo.asso@gmail.com
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English : Café des langues
L’événement Café des langues Saint-Junien a été mis à jour le 2026-09-01 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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