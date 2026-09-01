Café des langues Hall de la Mégisserie Saint-Junien

Informations pratiques

Saint-Junien

Café des langues

Hall de la Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 19:00:00

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-10-13

Envie de pratiquer une langue étrangère, de faire de nouvelles rencontres ou simplement de partager un moment convivial ? L’association VIALO vous invite à son Café des langues, un rendez-vous ouvert à tous, dans une ambiance chaleureuse et détendue. Que vous soyez débutant, passionné de langues ou simplement curieux, venez échanger, discuter et découvrir de nouvelles cultures au fil des conversations. Chacun peut participer à son rythme et dans la langue de son choix. Pour prolonger ce moment de partage, les participants qui le souhaitent peuvent apporter une douceur salée ou sucrée, proposée à la vente au profit de l’association. Un rendez-vous convivial placé sous le signe des échanges, des rencontres et de la bonne humeur ! .

Hall de la Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 14 76 vialo.asso@gmail.com

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English : Café des langues

L’événement Café des langues Saint-Junien a été mis à jour le 2026-09-01 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin