Forum des associations Salle des congrès du Châtelard Saint-Junien
Forum des associations Salle des congrès du Châtelard Saint-Junien vendredi 4 septembre 2026.
Saint-Junien
Forum des associations
Salle des congrès du Châtelard Avenue du Châtelard Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 17:00:00
fin : 2026-09-04 20:00:00
Date(s) :
2026-09-04 2026-09-05
La Ville de Saint-Junien vous invite à son Forum des associations, un rendez-vous convivial pour découvrir toute la richesse de la vie associative locale. Sport, culture, loisirs, solidarité… les associations et leurs bénévoles vous accueillent avec enthousiasme pour présenter leurs activités et répondre à toutes vos questions.
Au fil des stands, profitez de démonstrations, d’animations et de rencontres qui rythmeront cette journée placée sous le signe du partage et de la bonne humeur. Que vous soyez à la recherche d’une nouvelle passion, d’un engagement bénévole ou simplement curieux de découvrir les acteurs qui font vivre la ville, ce forum est l’occasion idéale pour échanger et trouver l’activité qui vous correspond. .
Salle des congrès du Châtelard Avenue du Châtelard Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 06 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Forum des associations
L’événement Forum des associations Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
À voir aussi à Saint-Junien (Haute-Vienne)
- Atelier pêche nature à Saint-Junien Saint-Junien 24 juin 2026
- Carte Postale Brodée Cité du Cuir Cité du Cuir Saint-Junien 24 juin 2026
- Manestela à Lacôte, spectacle et concert Saint-Junien 26 juin 2026
- Atelier cuisine Cité de Fayolas Bât O Saint-Junien 26 juin 2026
- Culture Ciné avec le Collector’s Club Salle Laurentine Teillet Saint-Junien 26 juin 2026