Forum des associations Salle des congrès du Châtelard Saint-Junien

Saint-Junien

Forum des associations

Salle des congrès du Châtelard Avenue du Châtelard Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 17:00:00

fin : 2026-09-04 20:00:00

Date(s) :

2026-09-04 2026-09-05

La Ville de Saint-Junien vous invite à son Forum des associations, un rendez-vous convivial pour découvrir toute la richesse de la vie associative locale. Sport, culture, loisirs, solidarité… les associations et leurs bénévoles vous accueillent avec enthousiasme pour présenter leurs activités et répondre à toutes vos questions.

Au fil des stands, profitez de démonstrations, d’animations et de rencontres qui rythmeront cette journée placée sous le signe du partage et de la bonne humeur. Que vous soyez à la recherche d’une nouvelle passion, d’un engagement bénévole ou simplement curieux de découvrir les acteurs qui font vivre la ville, ce forum est l’occasion idéale pour échanger et trouver l’activité qui vous correspond. .

Salle des congrès du Châtelard Avenue du Châtelard Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 06 99

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin