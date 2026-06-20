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Cont’énigme Géocaching Salle des congrés du Châtelard Saint-Junien

mardi 25 août 2026 · Salle des congrés du Châtelard · Saint-Junien

Cont’énigme Géocaching Salle des congrés du Châtelard Saint-Junien

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle des congrés du Châtelard
Adresse
Avenue du Châtelard
Ville
87200 Saint-Junien
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Saint-Junien

Cont’énigme Géocaching

Salle des congrés du Châtelard Avenue du Châtelard Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 09:00:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Envie de bouger tout en vous amusant ?
Relevez le défi de Cont’énigme, une aventure en plein air mêlant géocaching, observation et énigmes ! En équipe ou en solo, partez à la recherche d’indices cachés et laissez-vous guider par l’application Actionbound pour résoudre les défis qui jalonneront votre parcours.
Une activité ludique et conviviale, idéale pour partager un bon moment en famille ou entre amis tout en découvrant les environs autrement.
Organisée par les éducateurs des activités physiques et sportives de la ville de Saint-Junien, cette animation est gratuite et accessible à tous à partir de 13 ans. Rendez-vous à la salle des congrès du Châtelard entre 9 h et 15 h.
Pensez à télécharger l’application Actionbound avant votre départ !   .

Salle des congrés du Châtelard Avenue du Châtelard Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 06 87 

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English : Cont’énigme Géocaching

L’événement Cont’énigme Géocaching Saint-Junien a été mis à jour le 2026-07-23 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin

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