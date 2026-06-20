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Cinéma en plein air L’Odyssée Cloitre de la collégiale Saint-Junien

mercredi 12 août 2026 · Cloitre de la collégiale · Saint-Junien

Cinéma en plein air L’Odyssée Cloitre de la collégiale Saint-Junien

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
22:00:00
Lieu
Cloitre de la collégiale
Adresse
6 Place Deffuas
Ville
87200 Saint-Junien
Département
Haute-Vienne
Tarif

Saint-Junien

Cinéma en plein air L’Odyssée

Cloitre de la collégiale 6 Place Deffuas Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 22:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Le Ciné-Bourse de Saint-Junien vous invite à vivre une expérience unique en célébrant le centenaire du cinéma avec des projections en plein air dans le cadre enchanteur du cloître de la collégiale. Installez-vous confortablement avec votre plaid ou votre chaise longue et laissez-vous emporter par la magie du grand écran sous les étoiles. Entre patrimoine, convivialité et plaisir du cinéma, ces soirées promettent de beaux moments à partager en famille ou entre amis. Une belle occasion de redécouvrir le charme des séances en plein air dans une ambiance chaleureuse et estivale. La réservation est obligatoire et la programmation complète est disponible sur le site du Ciné-Bourse.   .

Cloitre de la collégiale 6 Place Deffuas Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 26 16 

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English : Cinéma en plein air L’Odyssée

L’événement Cinéma en plein air L’Odyssée Saint-Junien a été mis à jour le 2026-07-23 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin

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