Informations pratiques

Saint-Junien

Festival Champ Libre

Différents endroits dans la ville Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-20

Le Festival Champ Libre ouvre un nouveau chapitre et vous invite à vivre une aventure artistique pleine de surprises au cœur de Saint-Junien et de ses alentours. Spectacles, créations, balades artistiques et moments de partage investissent places, jardins, patrimoine et espaces naturels pour offrir un regard inédit sur les paysages du territoire. Cette édition marque aussi la naissance de La Cordelle, une ancienne grange transformée en lieu de rencontres, de culture et de convivialité, où artistes et public se retrouvent dans une ambiance chaleureuse. Entre poésie, émotions, découvertes et instants festifs, le festival célèbre la créativité sous toutes ses formes et invite chacun à partager une expérience unique, ouverte à tous, où l’art crée du lien et fait vibrer les lieux autrement. .

Différents endroits dans la ville Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 45 62 34 administration@festivalchamplibre.com

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English : Festival Champ Libre

L’événement Festival Champ Libre Saint-Junien a été mis à jour le 2026-07-22 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin