Cinéma en plein air de la comédie française Cloitre de la collégiale Saint-Junien

Informations pratiques

Saint-Junien

Cinéma en plein air de la comédie française

Cloitre de la collégiale 6 Place Deffuas Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 22:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Profitez d’une soirée magique sous les étoiles avec les séances de cinéma en plein air proposées par le Ciné-Bourse de Saint-Junien. Installé dans le cadre enchanteur du cloître de la collégiale, cet événement invite petits et grands à vivre le plaisir du grand écran dans une ambiance conviviale et estivale. Installez-vous confortablement avec votre plaid ou votre chaise longue et laissez-vous emporter par la magie du cinéma en plein air. Une belle occasion de partager un moment de détente en famille ou entre amis, dans un lieu chargé d’histoire. La programmation est variée afin de satisfaire tous les publics. Les places étant limitées, la réservation est indispensable. Pour découvrir les films programmés et réserver votre séance, rendez-vous sur le site du Ciné-Bourse. .

Cloitre de la collégiale 6 Place Deffuas Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 26 16

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English : Cinéma en plein air de la comédie française

L’événement Cinéma en plein air de la comédie française Saint-Junien a été mis à jour le 2026-07-23 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin