Soirée mousse V and B Saint-Junien

Informations pratiques

Saint-Junien

Soirée mousse

V and B Avenue d’Oradour-sur-Glâne Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11 23:00:00

Date(s) :

2026-09-11

V and B Saint-Junien vous invite à partager une soirée festive et conviviale à l’occasion de ses 25 ans ! Pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, profitez d’une ambiance chaleureuse et pleine d’énergie, avec une animation musicale assurée par DJ Max Event. L’occasion idéale de se retrouver entre amis, de profiter de la musique et de passer un agréable moment dans une atmosphère festive. Pour marquer cette belle occasion, des goodies seront également proposés. Que vous soyez habitué du lieu ou simplement curieux de découvrir l’ambiance V and B, cette soirée anniversaire promet un moment placé sous le signe de la convivialité, du partage et de la bonne humeur. Venez fêter les 25 ans de V and B Saint-Junien et profitez pleinement de cette soirée festive ! .

V and B Avenue d’Oradour-sur-Glâne Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 24 89 92

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English : Soirée mousse

L’événement Soirée mousse Saint-Junien a été mis à jour le 2026-08-13 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin