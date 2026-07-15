Enduro motos anciennes Salle des congrès du Chatelard Saint-Junien

Informations pratiques

Saint-Junien

Enduro motos anciennes

Salle des congrès du Chatelard Avenue du Châtelard Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez vibrer au rythme du Championnat de France d’enduro motos anciennes et féminines ! Les meilleurs pilotes s’élanceront depuis la salle des congrès du Châtelard pour un parcours exigeant ponctué de spéciales chronométrées à Forgeix et sur le circuit de motocross de Brigueuil. Entre maîtrise, vitesse et adrénaline, assistez à un spectacle mécanique impressionnant dans une ambiance conviviale. Passionnés de motos, curieux ou familles, profitez de cet événement gratuit pour découvrir l’univers de l’enduro et encourager les compétiteurs tout au long de la journée. Une manifestation organisée par l’ASSJ Verts Crampons, à ne pas manquer ! .

Salle des congrès du Chatelard Avenue du Châtelard Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 33 05 56 vertscrampons@gmail.com

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English : Enduro motos anciennes

L’événement Enduro motos anciennes Saint-Junien a été mis à jour le 2026-07-07 par Terres de Limousin