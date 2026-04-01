Café des parents Atipik’Kfé Centre socioculturel L’Arpentèle Châtillon-sur-Thouet
Café des parents Atipik’Kfé Centre socioculturel L’Arpentèle Châtillon-sur-Thouet samedi 25 avril 2026.
Châtillon-sur-Thouet
Café des parents Atipik’Kfé
Centre socioculturel L’Arpentèle 9 rue Paul-Gellé Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Café entre parents Atypik’Kfé avec la présentation du CRA (Centre Ressource Autisme) .
Centre socioculturel L’Arpentèle 9 rue Paul-Gellé Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43
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English : Café des parents Atipik’Kfé
L’événement Café des parents Atipik’Kfé Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Parthenay Gâtine
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