Café des parents Atipik’Kfé Centre socioculturel L’Arpentèle Châtillon-sur-Thouet

Châtillon-sur-Thouet

Café des parents Atipik’Kfé

Centre socioculturel L’Arpentèle 9 rue Paul-Gellé Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Café entre parents Atypik’Kfé avec la présentation du CRA (Centre Ressource Autisme) .

Centre socioculturel L’Arpentèle 9 rue Paul-Gellé Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café des parents Atipik’Kfé

L’événement Café des parents Atipik’Kfé Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Parthenay Gâtine