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Café des parents Atipik’Kfé Centre socioculturel L’Arpentèle Châtillon-sur-Thouet

Café des parents Atipik’Kfé Centre socioculturel L’Arpentèle Châtillon-sur-Thouet

Café des parents Atipik’Kfé Centre socioculturel L’Arpentèle Châtillon-sur-Thouet samedi 25 avril 2026.

Lieu : Centre socioculturel L’Arpentèle

Adresse : 9 rue Paul-Gellé

Ville : 79200 Châtillon-sur-Thouet

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Châtillon-sur-Thouet

Café des parents Atipik’Kfé

Centre socioculturel L’Arpentèle 9 rue Paul-Gellé Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Café entre parents Atypik’Kfé avec la présentation du CRA (Centre Ressource Autisme)   .

Centre socioculturel L’Arpentèle 9 rue Paul-Gellé Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 

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English : Café des parents Atipik’Kfé

L’événement Café des parents Atipik’Kfé Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Parthenay Gâtine

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