Café des parents : la santé mentale des ados Bibliothèque Robert Sabatier Paris
Café des parents : la santé mentale des ados Bibliothèque Robert Sabatier Paris samedi 11 avril 2026.
Venez poser vos questions, partagez vos expériences et trouver du soutien avec Sophie Kam Platter, coach et animatrice d’ateliers de philosophie et de communication pour enfants et parents, de l’École des Parents et des Éducateurs.
Émotions intenses, besoin d’autonomie, sentiment d’isolement… Comment entretenir le dialogue à la maison et mieux comprendre ce que traversent les adolescents ?
Le samedi 11 avril 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit
Réservation en ligne : https://www.billetweb.fr/sante-mentale-ados
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-11T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T10:00:00+02:00_2026-04-11T12:00:00+02:00
Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris
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