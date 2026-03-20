Café des parents : la santé mentale des ados Bibliothèque Robert Sabatier Paris

Venez poser vos questions, partagez vos expériences et trouver du soutien avec Sophie Kam Platter, coach et animatrice d’ateliers de philosophie et de communication pour enfants et parents, de l’École des Parents et des Éducateurs.

Émotions intenses, besoin d’autonomie, sentiment d’isolement… Comment entretenir le dialogue à la maison et mieux comprendre ce que traversent les adolescents ?

Le samedi 11 avril 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

Réservation en ligne : https://www.billetweb.fr/sante-mentale-ados

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T10:00:00+02:00_2026-04-11T12:00:00+02:00

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris



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