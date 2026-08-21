CAFÉ DES PARENTS, Maison de quartier Saint-Jacques, Grande-Synthe
jeudi 3 septembre 2026 · Maison de quartier Saint-Jacques · Grande-Synthe
Informations pratiques
CAFÉ DES PARENTS Jeudi 3 septembre, 14h30 Maison de quartier Saint-Jacques Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-03T14:30:00+02:00 – 2026-09-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-03T14:30:00+02:00 – 2026-09-03T16:00:00+02:00
La PARENT’AISE : le Café des Parents de la Maison de quartier Saint-Jacques.
Créer un café des parents pour discuter et échanger entre parents sur des sujets qui vous intéressent.
Maison de quartier Saint-Jacques rue Bach Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328217665 [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]
Café des parents : pour se rencontrer, échanger, partager.
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