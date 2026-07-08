Café des séniors De Chic et de Broc Neuvic
jeudi 19 novembre 2026 · De Chic et de Broc · Neuvic
Informations pratiques
Neuvic
Café des séniors
De Chic et de Broc 2 Place Eugène Leroy Neuvic Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 16:00:00
fin : 2026-11-19 18:00:00
Date(s) :
2026-11-19
Un rendez-vous pour échanger, partager, s’informer autour d’un café.
Au programme un moment de partage autour des saveurs et du savoir-faire du Moulin de la Veyssière, animé par l’atelier budgétaire.
16h-18h café-brocante De Chic et De Broc
Cassiopea 05 53 53 20 40 .
De Chic et de Broc 2 Place Eugène Leroy Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 40 secretariat.prevention@cassiopea.fr
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English : Café des séniors
An opportunity to exchange, share and learn over a cup of coffee. Spring detox with plants led by an herbalist.
Free admission.
16h-18h Café brocante De Chic et De Broc
Cassiopea 05 53 53 20 40
L’événement Café des séniors Neuvic a été mis à jour le 2026-07-08 par Vallée de l’Isle en Périgord
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