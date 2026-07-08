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Café des séniors De Chic et de Broc Neuvic

jeudi 19 novembre 2026 · De Chic et de Broc · Neuvic

Café des séniors De Chic et de Broc Neuvic

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
De Chic et de Broc
Adresse
2 Place Eugène Leroy
Ville
24190 Neuvic
Département
Dordogne
Tarif

Neuvic

Café des séniors

De Chic et de Broc 2 Place Eugène Leroy Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 16:00:00
fin : 2026-11-19 18:00:00

Date(s) :
2026-11-19

Un rendez-vous pour échanger, partager, s’informer autour d’un café.
Au programme un moment de partage autour des saveurs et du savoir-faire du Moulin de la Veyssière, animé par l’atelier budgétaire.
16h-18h café-brocante De Chic et De Broc

Cassiopea 05 53 53 20 40   .

De Chic et de Broc 2 Place Eugène Leroy Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 40  secretariat.prevention@cassiopea.fr

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English : Café des séniors

An opportunity to exchange, share and learn over a cup of coffee. Spring detox with plants led by an herbalist.

Free admission.
16h-18h Café brocante De Chic et De Broc

Cassiopea 05 53 53 20 40

L’événement Café des séniors Neuvic a été mis à jour le 2026-07-08 par Vallée de l’Isle en Périgord

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