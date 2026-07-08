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Café des voisins au Pavillon de la Sirène Le Pavillon de la Sirène Paris

dimanche 20 septembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris

Café des voisins au Pavillon de la Sirène Le Pavillon de la Sirène Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Pavillon de la Sirène
Adresse
20 rue Dareau
Ville
75014 Paris
Département
Paris

Le Pavillon ouvre ses portes et vous invite à vous rencontrer et discuter de notre prochaine saison autour d’une boisson chaude.

Venez nous rencontrer et discuter sur les artistes de la saison, nos projets et comment faire vivre notre quartier

Restez avec nous pour la visite à 12h !

Le Pavillon ouvre ses portes et vous invite à vous rencontrer et discuter de notre prochaine saison autour d’une boisson chaude.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T11:00:00+02:00_2026-09-20T12:00:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau  75014 Paris
+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/


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