Café Deuil Café associatif L’Ortie Rousse Rezé
Café Deuil Café associatif L’Ortie Rousse Rezé mercredi 29 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-29 18:30 – 20:00
Gratuit : oui Tout public
Pour sortir du silence et de l’isolement, l’association Elisabeth Kübler Ross propose des échanges autour du deuil et de la mort, qu’il s’agisse de la perte d’un proche ou de toute autre rupture de la vie : maladie, handicap, chômage retraite… nécessitant un travail intérieur pour renouer avec la vie. (consommation à la charge du participant).Pour information générale, l’association Élisabeth Kübler-Ross France a pour objectif d’accueillir, d’accompagner, de former et d’informer toute personne confrontée à une situation de rupture, de deuil ou de mort, dans une approche étendue à la famille et l’entourage. Elle est composée de bénévoles, de professionnels et de sympathisants, ayant connu l’épreuve du deuil. L’association propose un accompagnement centré sur l’accueil bienveillant des émotions qui jalonnent le parcours de deuil. Cette dimension est primordiale, chaque personne étant respectée dans son rythme, ses représentations et ses choix.
Café associatif L’Ortie Rousse Rezé 44400
07 72 40 26 03 http://www.ekr-france.fr
Afficher la carte du lieu Café associatif L’Ortie Rousse et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Reze (Loire-Atlantique)
- Atelier gommettes en folie Chronographe (Le) Rezé 22 avril 2026
- La Gagne des Gueux – Ciné-débat Cinéma Saint Paul Rezé 23 avril 2026
- Atelier éclatée au sol, la mosaïque romaine Chronographe (Le) Rezé 23 avril 2026
- La Gagne des Gueux – Ciné-débat, Cinéma Saint Paul, Rezé 23 avril 2026
- Pensée à l’instant dite – Soizic Lebrat L’Auditorium Rezé 25 avril 2026