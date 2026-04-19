Café Deuil Café associatif L’Ortie Rousse Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-29 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

Pour sortir du silence et de l’isolement, l’association Elisabeth Kübler Ross propose des échanges autour du deuil et de la mort, qu’il s’agisse de la perte d’un proche ou de toute autre rupture de la vie : maladie, handicap, chômage retraite… nécessitant un travail intérieur pour renouer avec la vie. (consommation à la charge du participant).Pour information générale, l’association Élisabeth Kübler-Ross France a pour objectif d’accueillir, d’accompagner, de former et d’informer toute personne confrontée à une situation de rupture, de deuil ou de mort, dans une approche étendue à la famille et l’entourage. Elle est composée de bénévoles, de professionnels et de sympathisants, ayant connu l’épreuve du deuil. L’association propose un accompagnement centré sur l’accueil bienveillant des émotions qui jalonnent le parcours de deuil. Cette dimension est primordiale, chaque personne étant respectée dans son rythme, ses représentations et ses choix.

Café associatif L’Ortie Rousse Rezé 44400

07 72 40 26 03 http://www.ekr-france.fr



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