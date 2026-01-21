Café et concert Chopin à la portée de tous Salle polyvalente Bayon

Café et concert Chopin à la portée de tous

Salle polyvalente Rue de Straelen Bayon Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-27 20:00:00

2026-02-27

Café-concert Chopin, à la portée de tous avec Vincent Royer au piano. Participation au chapeau.Tout public

Salle polyvalente Rue de Straelen Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 51 52

Café-concert Chopin, à la portée de tous with Vincent Royer on piano. Participation by hat.

