Café et concert Chopin à la portée de tous Salle polyvalente Bayon vendredi 27 février 2026.
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-27 20:00:00
Café-concert Chopin, à la portée de tous avec Vincent Royer au piano. Participation au chapeau.Tout public
Salle polyvalente Rue de Straelen Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 51 52
English :
Café-concert Chopin, à la portée de tous with Vincent Royer on piano. Participation by hat.
