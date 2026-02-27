Pep’s L’énergie qui rassemble Stade et étangs de la Saussaie Bayon

Bayon

Pep’s L’énergie qui rassemble

Stade et étangs de la Saussaie Rue de la Moselle Bayon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Pep’s, c’est une journée conviviale et sportive qui rassemble les associations de Bayon autour d’un même objectif partager un moment de bonne humeur, de sport et de fun. Que vous veniez en famille, entre amis ou entre collègues, Pep’s est l’occasion idéale de passer une journée dynamique et accessible à toutes et tous, quel que soit votre niveau sportif. Le principe ? En équipe, vous enchaînez différentes épreuves ludiques et sportives. Chaque défi vous permet de marquer des points. L’objectif devenir l’équipe la plus Pep’s ! Bonus N’hésitez pas à venir déguisé(e)s et à trouver un nom d’équipe original! Buvette et restauration sur place. Tarif: 10€ par équipe. Formulaire d’inscription par équipe avec décharge santé par participant et règlement à déposer à la mairie de Bayon avant le 03 juin.Tout public

10 .

Stade et étangs de la Saussaie Rue de la Moselle Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est comitedesfetesdebayon@gmail.com

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English :

Pep?s is a friendly, sporting day that brings together Bayon?s associations to share a moment of good humor, sport and fun. Whether you come with family, friends or colleagues, Pep?s is the ideal opportunity to spend a dynamic day accessible to all, whatever your level of sporting ability. How does it work? As a team, you complete a series of fun and sporting challenges. Each challenge earns you points. The aim: to become the most Pep?s team! Bonus: feel free to come in disguise and come up with an original team name! Refreshments and catering on site. Price: 10? per team. Team registration form with health waiver per participant and payment to be handed in at Bayon town hall by June 03.

L’événement Pep’s L’énergie qui rassemble Bayon a été mis à jour le 2026-05-13 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS