Café géopolitique : La DMZ coréenne. Rencontre avec Valérie Gelézeau et Laurent Hassid Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Informations pratiques

Les espaces peuvent-ils être réparés ? Comment habite-t-on dans des lieux soixante-dix ans après une catastrophe ? Qu’a-t-on reconstruit quand une zone démilitarisée (DMZ) a tranché dans le vif des territoires auparavant cohérents et continus ? Comment vit-on aujourd’hui sur cette frontière, qui est une non-frontière, dans un contexte géopolitique qui n’est ni tout à fait la guerre, ni tout à fait la paix ?

C’est en restituant les matériaux d’une traversée de 500 km à pied sur le sentier de la Paix (DMZ Peace Trail) ouvert en septembre 2024 que l’autrice tente de répondre à ces questions. L’essai, qui dévoile les coulisses d’une enquête mobile le long du chemin, mêle une géographie culturelle de cette frontière toujours en construction (de son origine à ses paysages contemporains), une réflexion sur la marche comme démarche de recherche et un carnet de voyage.

On y croise des militaires bien sûr, mais aussi des cafés bobos, des cerfs‑vampires, des projets de vie alternative, dans des régions contrastées et insolites qui traduisent l’absurdité des espaces nés du conflit, où la cicatrice frontalière est un lieu de mémoire et de guérison.

Valérie Gelézeau, géographe et coréanologue, est directrice d’études à l’EHSS. Sur le terrain, elle questionne la société coréenne dans son rapport à l’espace : à Séoul, dans les villes nouvelles, à la frontière entre les deux Corées et en Corée du Nord. Elle a publié sur ces sujets de nombreux ouvrages et articles. Toujours animée par une passion de comprendre la géographie culturelle de la Corée, elle explore des méthodes de terrain sensibles et mobiles, et expérimente des écritures alternatives et hybrides entre recherche savante, fiction littéraire, micro-textes et carnets de voyage. Elle a publié en avril 2026 à L’Atelier des CahiersDMZ : marche et démarche à la frontière coréenne.

1ère de couverture ; Crédits : L’Atelier des Cahiers

Laurent Hassid est docteur en géographie, mention

géopolitique. Il anime le blog https://beyondborderlines.wordpress.com/ et est l’organisateur des cafés

géopolitiques depuis leur création en 2016.

Depuis 2016, la bibliothèque Germaine Tillion propose très

régulièrement des cafés géopolitiques sur des thèmes d’actualité. Ils

sont animés par Laurent Hassid. L’invité présente en quelques minutes le

sujet du café puis les participants interviennent, posent des

questions, font part de leur expérience, réagissent et entament un

dialogue avec l’intervenant.

Valérie Gelézeau est géographe, directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales. La bibliothèque Germaine Tillion vous invite à la rencontrer au cours d’un de ses « Cafés géopolitiques » à l’occasion de la parution en 2026 de son dernier ouvrage « DMZ : marche et démarche à la frontière coréenne »

Le mardi 13 octobre 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-13T21:00:00+02:00

fin : 2026-10-13T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-13T18:00:00+02:00_2026-10-13T19:30:00+02:00

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris

bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr



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