Café géopolitique : l’Iran. Rencontre avec Bernard Hourcade et Laurent Hassid Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), membre du comité de rédaction d’Orient XXI, Bernard Hourcade connait bien les enjeux

géopolitiques et géographiques de l’Iran. Il les aborde dans ses ouvrages et contributions à des revues de référence.

Bernard Hourcade est géographe, ancien directeur de l’Institut français de recherche en Iran (1978-1992)

Laurent Hassid est docteur en géographie, mention

géopolitique. Il anime le blog https://beyondborderlines.wordpress.com/ et est l’organisateur des cafés

géopolitiques depuis leur création en 2016.

Depuis 2016, la bibliothèque Germaine Tillion propose très

régulièrement des cafés géopolitiques sur des thèmes d’actualité. Ils

sont animés par Laurent Hassid. L’invité présente en quelques minutes le

sujet du café puis les participants interviennent, posent des

questions, font part de leur expérience, réagissent et entament un

dialogue avec l’intervenant.

Bernard Hourcade est géographe, ancien directeur de l’Institut français de recherche en Iran. La bibliothèque Germaine Tillion vous invite à le rencontrer au cours d’un de ses « Cafés géopolitiques ».

Le mardi 12 mai 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-12T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-12T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-12T18:00:00+02:00_2026-05-12T19:30:00+02:00

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris

bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr



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