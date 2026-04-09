Café géopolitique : l’Iran. Rencontre avec Bernard Hourcade et Laurent Hassid Bibliothèque Germaine Tillion Paris
Café géopolitique : l’Iran. Rencontre avec Bernard Hourcade et Laurent Hassid Bibliothèque Germaine Tillion Paris mardi 12 mai 2026.
Directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), membre du comité de rédaction d’Orient XXI, Bernard Hourcade connait bien les enjeux
géopolitiques et géographiques de l’Iran. Il les aborde dans ses ouvrages et contributions à des revues de référence.
Bernard Hourcade est géographe, ancien directeur de l’Institut français de recherche en Iran (1978-1992)
Laurent Hassid est docteur en géographie, mention
géopolitique. Il anime le blog https://beyondborderlines.wordpress.com/ et est l’organisateur des cafés
géopolitiques depuis leur création en 2016.
Depuis 2016, la bibliothèque Germaine Tillion propose très
régulièrement des cafés géopolitiques sur des thèmes d’actualité. Ils
sont animés par Laurent Hassid. L’invité présente en quelques minutes le
sujet du café puis les participants interviennent, posent des
questions, font part de leur expérience, réagissent et entament un
dialogue avec l’intervenant.
Bernard Hourcade est géographe, ancien directeur de l’Institut français de recherche en Iran. La bibliothèque Germaine Tillion vous invite à le rencontrer au cours d’un de ses « Cafés géopolitiques ».
Le mardi 12 mai 2026
de 18h00 à 19h30
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-12T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-12T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-12T18:00:00+02:00_2026-05-12T19:30:00+02:00
Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris
bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr
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