Café IA : comprendre l’intelligence artificielle au quotidien, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Informations pratiques

Café IA : comprendre l’intelligence artificielle au quotidien Samedi 5 décembre, 14h00 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T14:00:00+01:00 – 2026-12-05T16:00:00+01:00

Fin : 2026-12-05T14:00:00+01:00 – 2026-12-05T16:00:00+01:00

Lors de notre « café ia », vous êtes invités à partager un moment convivial autour de la thématique de l’intelligence artificielle. Cet atelier a pour objectif de rendre accessible un sujet souvent perçu comme complexe, en proposant des échanges simples, des démonstrations concrètes et des discussions ouvertes à toutes et tous.

Au fil de la rencontre, vous pourrez mieux comprendre ce qu’est réellement l’intelligence artificielle, comment elle fonctionne et dans quels domaines elle est déjà présente dans notre quotidien. Que ce soit pour un usage personnel, dans le cadre des études ou dans le milieu professionnel, de nombreux outils basés sur l’IA peuvent faciliter certaines tâches, stimuler la créativité ou accompagner l’apprentissage.

Ce temps d’échange vous permettra également de poser vos questions, de partager vos expériences et de découvrir des exemples concrets d’applications : rédaction assistée, génération d’images, organisation du travail, recherche d’informations, et bien d’autres usages.

Aucun prérequis n’est nécessaire pour participer. L’objectif est avant tout de proposer un espace d’échange bienveillant, accessible et enrichissant, où chacun peut progresser à son rythme et développer son regard critique face aux technologies numériques.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « numeritheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

Dans le cadre d’un « Café IA », venez découvrir l’intelligence artificielle, comprendre son potentiel et explorer des outils utiles au quotidien.

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