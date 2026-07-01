Café IA, Médiathèque Daniel-Rondeau, Épernay
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Daniel-Rondeau · Épernay
Informations pratiques
Café IA Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Daniel-Rondeau Marne
Atelier limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Qu’est-ce qu’une œuvre d’art à l’ère de l’intelligence artificielle ?
Lors de cette séance, découvrez l’essor de l’intelligence artificielle dans la création numérique et explorez les questions qu’elle soulève autour de l’art et du droit d’auteur.
Médiathèque Daniel-Rondeau 4, rue Gabriel-Fauré, 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est https://mediatheque.epernay.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.epernay.fr/ »}]
Biblis en folie 2026
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