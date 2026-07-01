Café IA, Médiathèque Daniel-Rondeau, Épernay

Informations pratiques

Café IA Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Daniel-Rondeau Marne

Atelier limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Qu’est-ce qu’une œuvre d’art à l’ère de l’intelligence artificielle ?

Lors de cette séance, découvrez l’essor de l’intelligence artificielle dans la création numérique et explorez les questions qu’elle soulève autour de l’art et du droit d’auteur.

Médiathèque Daniel-Rondeau 4, rue Gabriel-Fauré, 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est https://mediatheque.epernay.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.epernay.fr/ »}]

Biblis en folie 2026

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