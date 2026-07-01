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Café IA, Médiathèque Daniel-Rondeau, Épernay

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Daniel-Rondeau · Épernay

Café IA, Médiathèque Daniel-Rondeau, Épernay

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Daniel-Rondeau
Adresse
4, rue Gabriel-Fauré, 51200 Epernay
Ville
51200 Épernay
Département
Marne
Tarif
Atelier limité à 15 personnes

Café IA Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Daniel-Rondeau Marne

Atelier limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

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