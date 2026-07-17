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Café IA – Trucs, astuces et flops : le grand partage de pratiques, L’École de design Nantes Atlantique,, Nantes

vendredi 28 août 2026 · L'École de design Nantes Atlantique, · Nantes

Café IA – Trucs, astuces et flops : le grand partage de pratiques, L’École de design Nantes Atlantique,, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
L'École de design Nantes Atlantique,
Adresse
61 boulevard de la Prairie au Duc, 44200 Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre sur inscription

Café IA – Trucs, astuces et flops : le grand partage de pratiques Vendredi 28 août, 09h00 L’École de design Nantes Atlantique, Loire-Atlantique

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T09:00:00+02:00 – 2026-08-28T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T09:00:00+02:00 – 2026-08-28T11:00:00+02:00

L’École de design Nantes Atlantique vous invite à son Café IA de rentrée, vendredi 28 août 2026 de 9h00 à 11h00, au 61 boulevard de la Prairie au Duc à Nantes. Thème : « Trucs, astuces et flops : le grand partage de pratiques ». Chacun vient avec un prompt, un workflow ou un usage de l’IA qui fonctionne bien dans son métier… ou qui a lamentablement échoué. Un café 100 % participatif pour repartir avec des idées concrètes et contribuer à une cartographie des usages. Moment informel et convivial, ouvert à toutes et tous, autour d’un café et de quelques douceurs. Inscription gratuite via le lien ci-dessus.

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Chacun vient avec un prompt, un workflow ou un usage de l’IA qui fonctionne bien dans son métier… ou qui a lamentablement échoué.

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