Café IA – Trucs, astuces et flops : le grand partage de pratiques, L’École de design Nantes Atlantique,, Nantes

Informations pratiques

Café IA – Trucs, astuces et flops : le grand partage de pratiques Vendredi 28 août, 09h00 L’École de design Nantes Atlantique, Loire-Atlantique

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T09:00:00+02:00 – 2026-08-28T11:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T09:00:00+02:00 – 2026-08-28T11:00:00+02:00

L’École de design Nantes Atlantique vous invite à son Café IA de rentrée, vendredi 28 août 2026 de 9h00 à 11h00, au 61 boulevard de la Prairie au Duc à Nantes. Thème : « Trucs, astuces et flops : le grand partage de pratiques ». Chacun vient avec un prompt, un workflow ou un usage de l’IA qui fonctionne bien dans son métier… ou qui a lamentablement échoué. Un café 100 % participatif pour repartir avec des idées concrètes et contribuer à une cartographie des usages. Moment informel et convivial, ouvert à toutes et tous, autour d’un café et de quelques douceurs. Inscription gratuite via le lien ci-dessus.

L’École de design Nantes Atlantique, 61 boulevard de la Prairie au Duc, 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=G1dxYEGBXE2Dz5ntni8FRATT-cPlflhIrY8BmWuqZ5VUOEhJQ1UxWEhTSDFIRTFRRU84NURLS0U1RS4u »}]

Chacun vient avec un prompt, un workflow ou un usage de l’IA qui fonctionne bien dans son métier… ou qui a lamentablement échoué.