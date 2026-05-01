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Café Info Alzheimer Le Grand Bain Casteljaloux

Café Info Alzheimer Le Grand Bain Casteljaloux

Café Info Alzheimer Le Grand Bain Casteljaloux jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Le Grand Bain

Adresse : 69 Grand Rue

Ville : 47700 Casteljaloux

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Casteljaloux

Café Info Alzheimer

Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 14:00:00
fin : 2026-05-28 16:30:00

Date(s) :
2026-05-28

Groupe de parole pour vous aider à toujours profiter de la vie aux côtés d’un proche malade, échanges en présence d’une psychologue.   .

Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 48 08  legrandbain47@gmail.com

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English : Café Info Alzheimer

L’événement Café Info Alzheimer Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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