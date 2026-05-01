Café Info Alzheimer Le Grand Bain Casteljaloux

Casteljaloux

Café Info Alzheimer

Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 14:00:00

fin : 2026-05-28 16:30:00

Date(s) :

2026-05-28

Groupe de parole pour vous aider à toujours profiter de la vie aux côtés d’un proche malade, échanges en présence d’une psychologue. .

Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 48 08 legrandbain47@gmail.com

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English : Café Info Alzheimer

L’événement Café Info Alzheimer Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coteaux et Landes de Gascogne