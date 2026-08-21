Café langue anglais, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

Informations pratiques

Café langue anglais Samedi 10 octobre, 10h30 Médiathèque Andrée Chedid Nord

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte à partir de 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Envie de pratiquer l’anglais dans un cadre convivial ? Come here, you’re welcome (Venez, vous êtes les bienvenus) ! (Re)découvrez la langue, l’actualité ainsi que la culture du monde anglophone et laissez-vous transporter au fil des conversations tout en pratiquant votre anglais quel que soit votre niveau. Tout ça… animé par une wonderful (merveilleuse) animatrice britannique.

Inscriptions à partir du 12 septembre.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

The café langue is back ! Retrouvez votre rendez-vous en langue anglaise un samedi par mois à la médiathèque Andrée Chedid !

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