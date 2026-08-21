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Café langue anglais, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Tourcoing

Café langue anglais, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Andrée Chedid
Adresse
156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Gratuit, réservation conseillée. Public adulte à partir de 14 ans.

Café langue anglais Samedi 10 octobre, 10h30 Médiathèque Andrée Chedid Nord

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte à partir de 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Envie de pratiquer l’anglais dans un cadre convivial ? Come here, you’re welcome (Venez, vous êtes les bienvenus) ! (Re)découvrez la langue, l’actualité ainsi que la culture du monde anglophone et laissez-vous transporter au fil des conversations tout en pratiquant votre anglais quel que soit votre niveau. Tout ça… animé par une wonderful (merveilleuse) animatrice britannique.

Inscriptions à partir du 12 septembre.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre
The café langue is back ! Retrouvez votre rendez-vous en langue anglaise un samedi par mois à la médiathèque Andrée Chedid !

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