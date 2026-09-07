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Café langue français langue étrangère (FLE), Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

vendredi 16 octobre 2026 · Ludomédiathèque Colette · Tourcoing

Café langue français langue étrangère (FLE), Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Ludomédiathèque Colette
Adresse
27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Gratuit, réservation conseillée. Public adulte.

Café langue français langue étrangère (FLE) Vendredi 16 octobre, 14h30 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T14:30:00+02:00 – 2026-10-16T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-16T14:30:00+02:00 – 2026-10-16T15:30:00+02:00

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne
Vous apprenez le français ? Le français n’est pas votre langue maternelle et vous souhaitez mieux le maîtriser ? Venez discuter et échanger avec d’autres personnes autour d’un café.

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