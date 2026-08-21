Café langue néerlandais, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing
samedi 28 novembre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Tourcoing
Informations pratiques
Café langue néerlandais Samedi 28 novembre, 10h30 Médiathèque Andrée Chedid Nord
Gratuit, réservation conseillée. Public adulte à partir de 14 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-28T10:30:00+01:00 – 2026-11-28T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-28T10:30:00+01:00 – 2026-11-28T12:00:00+01:00
Hallo ! Fiets, tulpen, dank u wel…* Vous voulez discuter et échanger en néerlandais ? Le café langue est fait pour vous ! Dans une ambiance conviviale, (re)découvrez la langue et toute la culture néerlandaise. En compagnie d’un animateur néerlandais, laissez-vous transporter au fil des conversations et pratiquez votre néerlandais quel que soit votre niveau.
*Intéressé(e) par la traduction ? Bonjour, vélo, tulipe, merci… que des mots que vous entendrez lors de notre café langue.
Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre
Envie de pratiquer le néerlandais ? Rendez-vous un samedi par mois à la médiathèque Andrée Chedid ! Tot ziens (à bientôt) !
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