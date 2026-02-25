Café Lecture Flers

Café Lecture

24 Rue de Messei Flers Orne

2026-03-12 18:00:00

2026-03-12 19:30:00

2026-03-12

Le Café Associatif l’Extension accueillera les membres du Café Lecture, en partenariat avec la Librairie Quartier Libre à partir de 18h00.

Le livre La décision de Karine TUIL sera à l’honneur en cette fin de journée.

L’entrée est ouverte à toute personne désireuse d’échanger, qu’elle soit ou non déjà membre.

Entrée libre .

24 Rue de Messei Flers 61100 Orne Normandie +33 7 87 64 03 82 extensionflers@gmail.com

