Café Lecture Flers

24 Rue de Messei Flers Orne
Début : 2026-03-12 18:00:00
fin : 2026-03-12 19:30:00
2026-03-12
Le Café Associatif l’Extension accueillera les membres du Café Lecture, en partenariat avec la Librairie Quartier Libre à partir de 18h00.
Le livre La décision de Karine TUIL sera à l’honneur en cette fin de journée.
L’entrée est ouverte à toute personne désireuse d’échanger, qu’elle soit ou non déjà membre.
Entrée libre .
24 Rue de Messei Flers 61100 Orne Normandie +33 7 87 64 03 82 extensionflers@gmail.com
English : Café Lecture
