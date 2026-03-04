Café Lecture, Médiathéque de Rambervillers, Rambervillers

Café Lecture Jeudi 12 mars, 09h30 Médiathéque de Rambervillers Vosges

Entrée libre, Public Adulte

Venez partager vos coups de coeur et vos plus belles lectures lors du Café Lecture qui aura lieu à la Médiathéque de Rambervillers le jeudi 12 Mars 2026 à partir de 9h30

Médiathéque de Rambervillers Place Emile Drouël, 887000 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est
Email: mediatheque@rambervillers.fr
Téléphone: 03 29 65 43 70

Médiathèque de Rambervillers