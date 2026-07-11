Café Lecture Mers-les-Bains
samedi 7 novembre 2026 · Mers-les-Bains
Informations pratiques
Mers-les-Bains
Café Lecture
4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 15:00:00
fin : 2026-11-07 17:00:00
Date(s) :
2026-11-07
Venez partager vos derniers coups de coeur lecture le temps d’un moment convivial.
Durée 2h Public adulte.
Gratuit.
Venez partager vos derniers coups de coeur lecture le temps d’un moment convivial.
Durée 2h Public adulte.
Gratuit. .
4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 mediatheque@ville-merslesbains.fr
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English :
Come share your latest favorite books during this fun get-together.
Duration: 2 hours For adults.
Free.
L’événement Café Lecture Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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