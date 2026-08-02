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Café littéraire à la bibliothèque Jean d’Ormesson Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris

samedi 28 novembre 2026 · Bibliothèque Jean d'Ormesson · Paris

Café littéraire à la bibliothèque Jean d’Ormesson Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Jean d'Ormesson
Adresse
3 rue de Lisbonne
Ville
75008 Paris
Département
Paris

Un samedi par mois à 11h.

Des coups de cœur à partager ? En quête d’idées de lecture ? Retrouvons-nous autour d’un thé ou d’un café pour en parler.
Le samedi 28 novembre 2026
de 11h00 à 12h30
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-28T12:00:00+01:00
fin : 2026-11-28T13:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-28T11:00:00+02:00_2026-11-28T12:30:00+02:00

Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne  75008 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-1704 +33144907545 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr


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