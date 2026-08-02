AGENDA · Paris
Café littéraire à la bibliothèque Jean d’Ormesson Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris
samedi 28 novembre 2026 · Bibliothèque Jean d'Ormesson · Paris
Informations pratiques
Un samedi par mois à 11h.
Des coups de cœur à partager ? En quête d’idées de lecture ? Retrouvons-nous autour d’un thé ou d’un café pour en parler.
Le samedi 28 novembre 2026
de 11h00 à 12h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-28T12:00:00+01:00
fin : 2026-11-28T13:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-28T11:00:00+02:00_2026-11-28T12:30:00+02:00
Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne 75008 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-1704 +33144907545 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Jean d’Ormesson et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- L’Esports Festival arrive sur les Champs-Elysées 2 août 2026
- Lectura Fabulosa : Lecture de contes par Enza Fragola & Azuré de la Basasse ᰔ Jardin 21 Paris 2 août 2026
- Entre rêve et image – Récital de Tommaso Odifredi Église Saint-Merry Paris 2 août 2026
- Baraplaya – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris 2 août 2026
- Katia Schiavone / Patrick Villanueva duo Le Son de la Terre PARIS 05 2 août 2026