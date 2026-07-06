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CAFÉ LITTÉRAIRE Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

samedi 11 juillet 2026 · Bibliothèque Marguerite Audoux · Paris

CAFÉ LITTÉRAIRE Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
Bibliothèque Marguerite Audoux
Adresse
10 rue Portefoin
Ville
75003 Paris
Département
Paris

Le samedi 11 juillet, nous vous invitons à venir faire entendre votre voix dans une ambiance conviviale et joyeuse à l’occasion de notre prochain café littéraire.

Il n’y aura pas de thème cette fois. Ceux qui le voudront pourront aborder leurs projets de lecture pour l’été.

Bibliothèque Marguerite Audoux

Samedi 11 juillet, 10h30-12h30

Entrée libre

Venez partager vos coups de cœur et vos lectures autour d’une thématique choisie, d’un café et de quelques viennoiseries, un samedi par mois.
Le samedi 11 juillet 2026
de 10h30 à 12h30
gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-11T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-11T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-11T10:30:00+02:00_2026-07-11T12:30:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin  75003 Paris
+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/marguerite.audoux/?locale=fr_FR


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