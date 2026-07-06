CAFÉ LITTÉRAIRE Bibliothèque Marguerite Audoux Paris
samedi 11 juillet 2026 · Bibliothèque Marguerite Audoux · Paris
Informations pratiques
Le samedi 11 juillet, nous vous invitons à venir faire entendre votre voix dans une ambiance conviviale et joyeuse à l’occasion de notre prochain café littéraire.
Il n’y aura pas de thème cette fois. Ceux qui le voudront pourront aborder leurs projets de lecture pour l’été.
Bibliothèque Marguerite Audoux
Samedi 11 juillet, 10h30-12h30
Entrée libre
Venez partager vos coups de cœur et vos lectures autour d’une thématique choisie, d’un café et de quelques viennoiseries, un samedi par mois.
Le samedi 11 juillet 2026
de 10h30 à 12h30
gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-11T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-11T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-11T10:30:00+02:00_2026-07-11T12:30:00+02:00
Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris
+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/marguerite.audoux/?locale=fr_FR
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