Café littéraire, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux
Café littéraire, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux samedi 30 mai 2026.
Café littéraire Samedi 30 mai, 11h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00
Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
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