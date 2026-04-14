Café littéraire de Pari-Rennes Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes
Café littéraire de Pari-Rennes Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes samedi 18 avril 2026.
Café littéraire de Pari-Rennes Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes 18 avril – 20 juin, certains samedis
Partage de coups de cœur littéraires avec l’association Pari-rennes.
On aime on partage, ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de cœur de livres, films, ou musique.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-18T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-20T16:30:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41
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