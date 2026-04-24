Café littéraire des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris
Café littéraire des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris samedi 30 mai 2026.
Venez échanger sur les livres avec les lecteurs et les bibliothécaires !
samedi 30 mai à 11h
salle bleue
accès libre
Le samedi 30 mai 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T14:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T11:00:00+02:00_2026-05-30T12:00:00+02:00
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/
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