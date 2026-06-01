Café littéraire Médiathèque Ribérac
Café littéraire Médiathèque Ribérac vendredi 26 juin 2026.
Ribérac
Café littéraire
Médiathèque 13 place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 16:00:00
fin : 2026-06-26 19:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Café littéraire avec L’oiseau rare, maison d’édition de Verteillac (adultes)
Café littéraire avec L’oiseau rare, maison d’édition de Verteillac (adultes) .
Médiathèque 13 place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
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English : Café littéraire
Literary café with L’oiseau rare, Verteillac publishing house (adults)
L’événement Café littéraire Ribérac a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne
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