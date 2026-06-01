Café mortel La Lampisterie Gissey-sur-Ouche

Gissey-sur-Ouche

Café mortel

La Lampisterie 105 Chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 20:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

La proposition de loi crée un droit à l’aide à mourir pour les malades atteints par une affection grave et qui en ont exprimé la demande. Ce recours est encadré par une règlementation stricte.

A l’occasion du réexamen du texte de cette proposition de loi par l’assemblée nationale la semaine prochaine, la Lampisterie vous propose d’en discuter avec Elisabeth Duclut, présidente de l’association pour le droit de mourir dans la dignité de Côte d’or, lors du café mortel qui se tiendra le mardi 23 juin à 20h.

Réservation conseillée. .

La Lampisterie 105 Chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lalampisterie.gissey@gmail.com

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English : Café mortel

L’événement Café mortel Gissey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-06-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)