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Café Navette Rue Célestin Séïté Roscoff

Café Navette Rue Célestin Séïté Roscoff jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Rue Célestin Séïté

Adresse : Médiathèque de Roscoff

Ville : 29680 Roscoff

Département : Finistère

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Roscoff

Café Navette

Rue Célestin Séïté Médiathèque de Roscoff Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 15:00:00
fin : 2026-04-23 17:30:00

Date(s) :
2026-04-23

Venez découvrir les nouvelles offres du réseau des médiathèques de Haut-Léon Communauté pendant un moment convivial.   .

Rue Célestin Séïté Médiathèque de Roscoff Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 56 45 06 28 

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English : Café Navette

L’événement Café Navette Roscoff a été mis à jour le 2026-04-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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