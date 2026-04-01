Café Navette Rue Célestin Séïté Roscoff
Café Navette Rue Célestin Séïté Roscoff jeudi 23 avril 2026.
Roscoff
Café Navette
Rue Célestin Séïté Médiathèque de Roscoff Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 15:00:00
fin : 2026-04-23 17:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Venez découvrir les nouvelles offres du réseau des médiathèques de Haut-Léon Communauté pendant un moment convivial. .
Rue Célestin Séïté Médiathèque de Roscoff Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 56 45 06 28
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English : Café Navette
L’événement Café Navette Roscoff a été mis à jour le 2026-04-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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