Balade contée photographique sur l’estran Route de Perharidy Roscoff
Balade contée photographique sur l’estran Route de Perharidy Roscoff mercredi 22 avril 2026.
Roscoff
Balade contée photographique sur l’estran
Route de Perharidy Parking de la pointe de Perharidy Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:30:00
fin : 2026-05-14 12:30:00
Date(s) :
2026-04-22 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-06 2026-05-14 2026-05-15 2026-06-17 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-26 2026-09-09 2026-09-22
2h de balade sur l’estran à la rencontre des Korrigans et de l’histoire de Bretagne,
entrecoupée de pauses et d’exercices pour apprendre à améliorer ses photos. .
Route de Perharidy Parking de la pointe de Perharidy Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 70 53 31 61
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English : Balade contée photographique sur l’estran
L’événement Balade contée photographique sur l’estran Roscoff a été mis à jour le 2026-04-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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