Balade contée photographique sur l’estran Route de Perharidy Roscoff

Roscoff

Balade contée photographique sur l’estran

Route de Perharidy Parking de la pointe de Perharidy Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-05-14 12:30:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-06 2026-05-14 2026-05-15 2026-06-17 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-26 2026-09-09 2026-09-22

2h de balade sur l’estran à la rencontre des Korrigans et de l’histoire de Bretagne,

entrecoupée de pauses et d’exercices pour apprendre à améliorer ses photos. .

Route de Perharidy Parking de la pointe de Perharidy Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 70 53 31 61

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English : Balade contée photographique sur l’estran

L’événement Balade contée photographique sur l’estran Roscoff a été mis à jour le 2026-04-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX