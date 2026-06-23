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Café noir et sillage blanc – Atelier olfactif Éphémère Café Nantes

Café noir et sillage blanc – Atelier olfactif Éphémère Café Nantes

Café noir et sillage blanc – Atelier olfactif Éphémère Café Nantes dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Éphémère Café

Adresse : 1 rue des Chapeliers, Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:30

Tarif : 15 € sur inscription 15 € sur inscription : esmell.studio@gmail.com Nombre de places limité

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-28 10:30 – 12:00
Gratuit : non 15 € sur inscription 15 € sur inscription : esmell.studio@gmail.com Nombre de places limité Tout public 

Et si votre dimanche commençait par un moment 100 % pour vous ? Le temps d’une matinée tranquille, autour d’un café, venez explorer le monde des parfums à travers leurs facettes gourmandes et torréfiées. Pas besoin d’être connaisseur : c’est une expérience simple, sensorielle, sans prise de tête, ouverte à tout le monde. Au programme :- Un moment bien-être et de découverte de soi,- Apprendre à mieux connaître ses préférences olfactives,- Découvrir des parfums aux notes de café, et ce qu’elles révèlent.

Éphémère Café Nantes 44000


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