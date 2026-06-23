Café noir et sillage blanc – Atelier olfactif Éphémère Café Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-28 10:30 – 12:00

Gratuit : non 15 € sur inscription 15 € sur inscription : esmell.studio@gmail.com Nombre de places limité Tout public

Et si votre dimanche commençait par un moment 100 % pour vous ? Le temps d’une matinée tranquille, autour d’un café, venez explorer le monde des parfums à travers leurs facettes gourmandes et torréfiées. Pas besoin d’être connaisseur : c’est une expérience simple, sensorielle, sans prise de tête, ouverte à tout le monde. Au programme :- Un moment bien-être et de découverte de soi,- Apprendre à mieux connaître ses préférences olfactives,- Découvrir des parfums aux notes de café, et ce qu’elles révèlent.

Éphémère Café Nantes 44000



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