CAFÉ NUMÉRIQUE journée autour de l’IA Pont-l’Évêque
CAFÉ NUMÉRIQUE journée autour de l’IA Pont-l’Évêque mardi 19 mai 2026.
Pont-l’Évêque
CAFÉ NUMÉRIQUE journée autour de l’IA
2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 10:00:00
fin : 2026-05-19 12:00:00
Date(s) :
2026-05-19
Journée autour de l’IA
débats et démonstration participative.
Plongez vous dans l’utilisation de l’intelligence artificielle lors de cette journée où vous pourrez tester directement plusieurs outils IA lors de démos participatives. Deux sessions sont proposées, le matin ou l’après-midi.
Journée autour de l’IA
débats et démonstration participative.
Plongez vous dans l’utilisation de l’intelligence artificielle lors de cette journée où vous pourrez tester directement plusieurs outils IA lors de démos participatives. Deux sessions sont proposées, le matin ou l’après-midi. En partenariat avec les Conseillers numériques du Calvados. .
2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr
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English : CAFÉ NUMÉRIQUE journée autour de l’IA
AI Day:
debates and participative demonstrations.
Immerse yourself in the use of artificial intelligence during this day where you will be able to test several AI tools directly during participative demos. Two sessions are available, in the morning and in the afternoon.
L’événement CAFÉ NUMÉRIQUE journée autour de l’IA Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Terre d’Auge Tourisme
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